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    Россия и Украина обменялись пленными по формуле "270 на 270"

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 14:52
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Согласно информации, из украинского плена вернулись 270 российских военнослужащих, взамен российская сторона передала 270 пленных военнослужащих ВСУ.

    Российско-украинский конфликт Обмен военнопленными
    Rusiya və Ukrayna "270-in 270-ə" formulu ilə əsirləri mübadilə ediblər
    Russia and Ukraine exchange prisoners based on 270 to 270 formula
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