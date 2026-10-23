Rusiya və Ukrayna "270-in 270-ə" formulu ilə əsirləri mübadilə ediblər
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 15:00
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Rusiya və Ukrayna növbəti hərbi əsir mübadiləsini həyata keçiriblər.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Məlumata əsasən, Ukraynadan 270 rus hərbçi geri qayıdıb, əvəzində Rusiya tərəfi 270 ukrayna hərbçisini təhvil verib.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле "270 на 270"
Russia and Ukraine exchange prisoners based on 270 to 270 formula
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