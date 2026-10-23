Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном

Азербайджан обсудил с Турцией и Узбекистаном сотрудничество в сфере социальной защиты.

Как сообщает Report, на полях международного форума "SOCGOV 2026: Цифровой анализ для интеллектуального управления" в Ханкенди состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анара Алиева с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишыкханом.

Стороны обсудили реализацию программы сотрудничества между двумя министерствами и подчеркнули важность постоянного обмена опытом и информацией.

Кроме того, Анар Алиев провёл встречу с заместителем директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Сироджиддином Абдуллаевым.

Стороны обсудили реформы последних лет в соцсфере, расширение цифровых услуг и внедрение инноваций, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.