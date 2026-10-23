Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном

    Социальная защита
    • 23 октября, 2026
    • 14:47
    Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном

    Азербайджан обсудил с Турцией и Узбекистаном сотрудничество в сфере социальной защиты.

    Как сообщает Report, на полях международного форума "SOCGOV 2026: Цифровой анализ для интеллектуального управления" в Ханкенди состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анара Алиева с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишыкханом.

    Стороны обсудили реализацию программы сотрудничества между двумя министерствами и подчеркнули важность постоянного обмена опытом и информацией.

    Кроме того, Анар Алиев провёл встречу с заместителем директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Сироджиддином Абдуллаевым.

    Стороны обсудили реформы последних лет в соцсфере, расширение цифровых услуг и внедрение инноваций, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

    Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном
    Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном
    Азербайджан обсудил сотрудничество в соцзащите с Турцией и Узбекистаном

    Социальная защита Азербайджано-турецкие отношения Азербайджано-узбекистанские отношения Анар Алиев
    Фото
    Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:14
    Фото
    В Ханкенди прошел диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН - Обновлено
    Внешняя политика
    16:09
    В Иордании сообщили о стрельбе в одной из церквей, есть погибшие и пострадавшие
    Другие страны
    16:08
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном
    Другие
    16:05
    Премьер Румынии осудил атаку РФ на торговое судно "Хорев" с азербайджанцами на борту
    Другие страны
    15:58
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал" - Обновлено
    Kультурная политика
    15:49
    Фото
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    Происшествия
    15:46
    Цена на нефть марки Brent составила почти $115 за баррель - Обновлено-2
    Энергетика
    15:39
    В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков
    Происшествия
    15:38
    На Сицилии произошли три землетрясения, магнитуда последней составила 5
    Другие страны
    Лента новостей