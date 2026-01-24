Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 17:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за 2025 года:

    Банки

    Чистая прибыль

    (убыток) банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    чистой прибыли

    (убытка) банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    335,693

    14,3%

    2

    Kapital Bank

    315,013

    68,9%

    3

    PASHA Bank

    148,896

    -29,3%

    4

    Xalq Bank

    61,081

    -7,1%

    5

    Bank Respublika

    60,594

    19,8%

    6

    Access Bank

    49,052

    -9,3%

    7

    Yelo Bank

    31,276

    -27,8%

    8

    Bank of Baku

    30,595

    18,0%

    9

    Unibank

    25,781

    26,4%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    23,254

    60,3%

    11

    Premium Bank

    11,356

    17,3%

    12

    Rabitabank

    11,331

    -23,7%

    13

    Azer-Turk Bank

    10,131

    -52,5%

    14

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    9,975

    -19,4%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    9,111

    -4,5%

    16

    Express Bank

    7,306

    -35,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    6,627

    2,7%

    18

    Bank Eurasia

    5,081

    29,3%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    4,412

    -42,8%

    20

    AFB Bank

    4,257

    -7,0%

    21

    Turan Bank

    1,223

    -51,0%

    22

    Bank BTB

    (0,404)

    (-51,8%)
    Банки Азербайджана чистая прибыль ренкинг
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Последние новости

    18:03

    МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах

    Другие страны
    17:47

    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

    Другие страны
    17:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Финансы
    17:36

    Сирия приступила к добыче нефти на освобожденных месторождениях

    Другие страны
    17:23

    Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

    Другие страны
    17:20

    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (2025)

    Финансы
    17:11

    В Азербайджане найдены 5 человек, числившиеся пропавшими без вести

    Происшествия
    17:02

    Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе

    Другие страны
    17:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)

    Финансы
    Лента новостей