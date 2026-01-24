Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)
- 24 января, 2026
- 17:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Чистая прибыль
(убыток) банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
чистой прибыли
(убытка) банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
335,693
|
14,3%
|
2
|
Kapital Bank
|
315,013
|
68,9%
|
3
|
PASHA Bank
|
148,896
|
-29,3%
|
4
|
Xalq Bank
|
61,081
|
-7,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
60,594
|
19,8%
|
6
|
Access Bank
|
49,052
|
-9,3%
|
7
|
Yelo Bank
|
31,276
|
-27,8%
|
8
|
Bank of Baku
|
30,595
|
18,0%
|
9
|
Unibank
|
25,781
|
26,4%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
23,254
|
60,3%
|
11
|
Premium Bank
|
11,356
|
17,3%
|
12
|
Rabitabank
|
11,331
|
-23,7%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
10,131
|
-52,5%
|
14
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
9,975
|
-19,4%
|
15
|
Bank VTB Azerbaijan
|
9,111
|
-4,5%
|
16
|
Express Bank
|
7,306
|
-35,0%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
6,627
|
2,7%
|
18
|
Bank Eurasia
|
5,081
|
29,3%
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
4,412
|
-42,8%
|
20
|
AFB Bank
|
4,257
|
-7,0%
|
21
|
Turan Bank
|
1,223
|
-51,0%
|
22
|
Bank BTB
|
(0,404)
|
(-51,8%)