İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:40
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın xalis mənfəəti

    (zərəri)

    (milyon manatla)

    Bankın xalis mənfəətinin

    (zərərinin)

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    335,693

    14,3%

    2

    Kapital Bank

    315,013

    68,9%

    3

    PASHA Bank

    148,896

    -29,3%

    4

    Xalq Bank

    61,081

    -7,1%

    5

    Bank Respublika

    60,594

    19,8%

    6

    Access Bank

    49,052

    -9,3%

    7

    Yelo Bank

    31,276

    -27,8%

    8

    Bank of Baku

    30,595

    18,0%

    9

    Unibank

    25,781

    26,4%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    23,254

    60,3%

    11

    Premium Bank

    11,356

    17,3%

    12

    Rabitabank

    11,331

    -23,7%

    13

    Azer-Turk Bank

    10,131

    -52,5%

    14

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    9,975

    -19,4%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    9,111

    -4,5%

    16

    Express Bank

    7,306

    -35,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    6,627

    2,7%

    18

    Bank Eurasia

    5,081

    29,3%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    4,412

    -42,8%

    20

    AFB Bank

    4,257

    -7,0%

    21

    Turan Bank

    1,223

    -51,0%

    22

    Bank BTB

    (0,404)

    (-51,8%)
    Azərbaycan bankları xalis mənfəət renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Son xəbərlər

    18:04

    "Araz-Naxçıvan" əcnəbi məşqçiyə güvənən 21-ci komanda olub

    Futbol
    17:54

    Pakistanda hotel yanıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    17:54

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 6 avtomat, 25 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    17:52

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi ikinci yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb

    Futbol
    17:51

    Azərbaycanda daha 5 audit şirkətinə lisenziya verilib

    Maliyyə
    17:48

    Suriya azad edilmiş yataqlarda neft hasilatına başlayıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 57 mini keçib

    Maliyyə
    17:40

    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    17:36

    İtaliya yeni il gecəsi yanan barın sahibinin həbsdən azad edilməsinə görə səfirini İsveçrədən geri çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti