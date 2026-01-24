Трамп утверждает, что США применили в Венесуэле секретное оружие

Американские военные во время проведения операции в Венесуэле применили секретное оружие.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post.

Как пишет издание, американский лидер заявил, что ему "не разрешено говорить" об этом оружии, которое он описательно назвал the discombobulator, что можно было бы перевести на русский как "запутыватель". "Им не удалось поднять в воздух ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они не поднялись в воздух. Мы зашли, они нажали кнопки, но ничего не сработало", - приводит издание слова Трампа.

Ранее Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, утверждал, что американские войска при проведении операции в Венесуэле применили вооружения, о которых раньше никто не слышал.