США изъяли венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров

    • 24 января, 2026
    • 18:52
    США изъяли венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи захваченных ранее танкеров.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post.

    Трамп отказался говорить, где находятся эти суда, отмечает издание.

    "Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть", - сказал он, добавив, что "нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне".

    ABŞ ələ keçirilmiş tankerlərdən Venesuela neftini müsadirə edib

