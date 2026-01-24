США изъяли венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров
- 24 января, 2026
- 18:52
США изъяли венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи захваченных ранее танкеров.
Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post.
Трамп отказался говорить, где находятся эти суда, отмечает издание.
"Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть", - сказал он, добавив, что "нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне".
