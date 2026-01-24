Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Азербайджане еще пяти аудиторским компаниям выданы лицензии

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 18:21
    В Азербайджане еще пяти аудиторским компаниям выданы лицензии

    Палата аудиторов выдала еще пяти аудиторским компаниям срочные лицензии

    Как передает Report со ссылкой на Палату, ООО FR Advisory был представлен аудиторский сертификат № AT/363, действительный с 12 января текущего года до 12 января 2031 года. Директор компании - Руслан Агасалим оглы Юсифов.

    ООО Audit Group 775 получило аудиторский сертификат № AT/367, действительный с 15 января текущего года до 15 января 2030 года. Директор - Эльмар Шахин оглы Ализаде.

    Кроме того, ООО HLB Audit International была выдана лицензия № AT/364, действительная с 15 января текущего года до 15 января 2031 года. Директор компании - Талех Эльшад оглы Дадашов.

    Также ООО Smart Audit and Consulting получило аудиторский сертификат № AT/366, действительный с 15 января текущего года до 15 января 2030 года. Директор - Зияддин Алиш оглы Керимов.

    Одновременно ООО Summit Finance Solutions была представлена лицензия № AT/365, действительная с 15 января текущего года до 15 января 2031 года. Директор компании - Сабухи Рауф оглы Мухаммедзаде.

    В настоящее время в стране в общей сложности функционируют 150 аудиторских организаций.

    Палата аудиторов аудиторская компания лицензия организация
    Azərbaycanda daha 5 audit şirkətinə lisenziya verilib

    Последние новости

    18:40
    Фото

    Ливия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере

    Другие страны
    18:26
    Фото

    Зеленский: Переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби были конструктивными

    Другие страны
    18:21

    В Азербайджане еще пяти аудиторским компаниям выданы лицензии

    Финансы
    18:13

    Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за сотрудничества с Китаем

    Другие страны
    18:03

    МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах

    Другие страны
    17:47

    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

    Другие страны
    17:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Финансы
    17:36

    Сирия приступила к добыче нефти на освобожденных месторождениях

    Другие страны
    17:23

    Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

    Другие страны
    Лента новостей