В Азербайджане еще пяти аудиторским компаниям выданы лицензии
- 24 января, 2026
- 18:21
Палата аудиторов выдала еще пяти аудиторским компаниям срочные лицензии
Как передает Report со ссылкой на Палату, ООО FR Advisory был представлен аудиторский сертификат № AT/363, действительный с 12 января текущего года до 12 января 2031 года. Директор компании - Руслан Агасалим оглы Юсифов.
ООО Audit Group 775 получило аудиторский сертификат № AT/367, действительный с 15 января текущего года до 15 января 2030 года. Директор - Эльмар Шахин оглы Ализаде.
Кроме того, ООО HLB Audit International была выдана лицензия № AT/364, действительная с 15 января текущего года до 15 января 2031 года. Директор компании - Талех Эльшад оглы Дадашов.
Также ООО Smart Audit and Consulting получило аудиторский сертификат № AT/366, действительный с 15 января текущего года до 15 января 2030 года. Директор - Зияддин Алиш оглы Керимов.
Одновременно ООО Summit Finance Solutions была представлена лицензия № AT/365, действительная с 15 января текущего года до 15 января 2031 года. Директор компании - Сабухи Рауф оглы Мухаммедзаде.
В настоящее время в стране в общей сложности функционируют 150 аудиторских организаций.