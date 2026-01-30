НДЦ выбирает страховщика
Финансы
- 30 января, 2026
- 11:18
Национальный депозитарный центр (НДЦ) объявил открытый тендер на добровольное медицинское страхование сотрудников и добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО).
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 185 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 18 февраля по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гасан бека Зардаби, 2 А, где расположен НДЦ.
Рассмотрение предложений состоится 18 февраля в 12:00 по указанному адресу.
