    Milli Depozit Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:54
    Milli Depozit Mərkəzi sığortaçı seçir

    Milli Depozit Mərkəzi (MDM) əməkdaşlar üçün könüllü tibbi sığorta və avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 185 manatdır.

    İddiaçılar sənədlərini fevralın 18-nə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (etender.gov.az) üzərindən təqdim edə bilərlər.

    Təkliflər fevralın 18-də, saat 12:00-a qədər təqdim olunmalıdır.

    Milli Depozit Mərkəzi könüllü tibbi sığorta kasko sığortası
