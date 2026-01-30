İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    • 30 yanvar, 2026
    • 19:20
    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    Belçikanın Azərbaycandakı səfiri Jülyen de Frepon bildirib ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasındakı nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona iqtisadi faydalar verir.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Müsbət xəbər: Aİ və Azərbaycan əlaqəliliyi artıran layihələrin inkişafında əməkdaşlığı gücləndirir. Bu, bütün regiona iqtisadi üstünlüklər gətirən qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıqdır", - paylaşımda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Aİ və Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə birgə Naxçıvan dəmir yolu layihəsinin hazırlanması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri görəcək. Dəmir yolu Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq. Layihə mobilliyi artırmağa, iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə və regional inkişafı dəstəkləməyə yönəlib.

    Belçika Azərbaycan Avropa İttifaqı nəqliyyat sektoru
    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону
    Belgian ambassador says Azerbaijan-EU transport partnership benefits entire region

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti