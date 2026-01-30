Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir
- 30 yanvar, 2026
- 19:20
Belçikanın Azərbaycandakı səfiri Jülyen de Frepon bildirib ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasındakı nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona iqtisadi faydalar verir.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Müsbət xəbər: Aİ və Azərbaycan əlaqəliliyi artıran layihələrin inkişafında əməkdaşlığı gücləndirir. Bu, bütün regiona iqtisadi üstünlüklər gətirən qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıqdır", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, Aİ və Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə birgə Naxçıvan dəmir yolu layihəsinin hazırlanması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri görəcək. Dəmir yolu Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq. Layihə mobilliyi artırmağa, iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə və regional inkişafı dəstəkləməyə yönəlib.