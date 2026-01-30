Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 19:10
    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон отметил, что транспортное партнерство между Азербайджаном и ЕС приносит экономические выгоды всему региону.

    Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

    "Положительная новость: ЕС и Азербайджан укрепляют сотрудничество в развитии проектов по повышению связности. Это взаимовыгодное партнерство, которое приносит экономические преимущества всему региону", - говорится в сообщении.

    Отметим, что Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским банком реконструкции и развития разрабатывают ТЭО проекта развития железной дороги Нахчывана. Железная дорога станет частью Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией. Проект направлен на повышение мобильности, укрепление экономических связей и поддержку регионального развития.

    Лента новостей