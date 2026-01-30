Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон отметил, что транспортное партнерство между Азербайджаном и ЕС приносит экономические выгоды всему региону.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

"Положительная новость: ЕС и Азербайджан укрепляют сотрудничество в развитии проектов по повышению связности. Это взаимовыгодное партнерство, которое приносит экономические преимущества всему региону", - говорится в сообщении.

Отметим, что Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским банком реконструкции и развития разрабатывают ТЭО проекта развития железной дороги Нахчывана. Железная дорога станет частью Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией. Проект направлен на повышение мобильности, укрепление экономических связей и поддержку регионального развития.