ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским банком реконструкции и развития выполнят работы по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта развития железной дороги Нахчывана.

Как сообщает Report, такая договоренность достигнута между ЕС и Азербайджаном.

В сообщении, распространенном представительством ЕС в Азербайджане, отмечается, что это важная инвестиция с точки зрения улучшения мобильности и экономических потоков в Азербайджане и более широком регионе.

"Эта железная дорога является частью Транскаспийского транспортного коридора, целью которого является соединение Европы с Центральной Азией с запланированным сроком транзита грузов в 15 дней. Диверсифицированные, надежные и стабильные маршруты между Европой и Азией служат общим стратегическим интересам. Их польза взаимна и снижает риски чрезмерной зависимости", - говорится в тексте.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что будущие приоритетные проекты через инновационные финансовые инструменты, наряду с двусторонними и региональными программами поддержки, укрепят экономические связи между ЕС и Азербайджаном.

"Они также поддержат усилия Азербайджана по диверсификации экономики, усилению региональных связей, созданию компетенций и рабочих мест внутри страны, содействию инклюзивному и устойчивому развитию сельских районов", - говорится в сообщении.