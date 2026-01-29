Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 11:43
    Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским банком реконструкции и развития выполнят работы по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта развития железной дороги Нахчывана.

    Как сообщает Report, такая договоренность достигнута между ЕС и Азербайджаном.

    В сообщении, распространенном представительством ЕС в Азербайджане, отмечается, что это важная инвестиция с точки зрения улучшения мобильности и экономических потоков в Азербайджане и более широком регионе.

    "Эта железная дорога является частью Транскаспийского транспортного коридора, целью которого является соединение Европы с Центральной Азией с запланированным сроком транзита грузов в 15 дней. Диверсифицированные, надежные и стабильные маршруты между Европой и Азией служат общим стратегическим интересам. Их польза взаимна и снижает риски чрезмерной зависимости", - говорится в тексте.

    Кроме того, в сообщении подчеркивается, что будущие приоритетные проекты через инновационные финансовые инструменты, наряду с двусторонними и региональными программами поддержки, укрепят экономические связи между ЕС и Азербайджаном.

    "Они также поддержат усилия Азербайджана по диверсификации экономики, усилению региональных связей, созданию компетенций и рабочих мест внутри страны, содействию инклюзивному и устойчивому развитию сельских районов", - говорится в сообщении.

    Европейский союз Нахчыван железные дороги Европейский банк реконструкции и развития
