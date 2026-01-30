Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb
Region
- 30 yanvar, 2026
- 20:01
Ermənistanda məhkəmə bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı Gevork Nersisyanın həbs müddətini iki ay uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, Gevork Nersisyan və onun oğlu Ambartsum Nersisyan Eçmiadzində seçkiqabağı kampaniyaya maneçilik törətməkdə ittiham olunurlar.
Son xəbərlər
20:45
Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırırXarici siyasət
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45