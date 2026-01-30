İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 20:01
    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Ermənistanda məhkəmə bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı Gevork Nersisyanın həbs müddətini iki ay uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, Gevork Nersisyan və onun oğlu Ambartsum Nersisyan Eçmiadzində seçkiqabağı kampaniyaya maneçilik törətməkdə ittiham olunurlar.

    Ermənistan Gevork Nersisyan məhkəmə II Qaregin
    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    Son xəbərlər

    20:45

    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti