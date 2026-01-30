Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 19:53
    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В Армении суд продлил на два месяца арест Геворку Нерсисяну, брату католикоса всех армян Гарегина II.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Напомним, Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна обвиняют в препятствовании предвыборной кампании в Эчмиадзине.

