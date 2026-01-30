В Армении продлили арест брату Гарегина II
В регионе
- 30 января, 2026
- 19:53
В Армении суд продлил на два месяца арест Геворку Нерсисяну, брату католикоса всех армян Гарегина II.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Напомним, Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна обвиняют в препятствовании предвыборной кампании в Эчмиадзине.
Последние новости
19:54
США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновниковДругие страны
19:53
В Армении продлили арест брату Гарегина IIВ регионе
19:48
Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского районаВнутренняя политика
19:23
Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперникомФутбол
19:17
Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-гратаДругие страны
19:13
Фото
Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградойВнешняя политика
19:10
Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему регионуИнфраструктура
19:01
В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулканаЭкология
18:59
Фото