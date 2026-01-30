В Армении продлили арест брату Гарегина II

В Армении суд продлил на два месяца арест Геворку Нерсисяну, брату католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна обвиняют в препятствовании предвыборной кампании в Эчмиадзине.