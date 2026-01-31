Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 07:52
    Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд

    Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на сумму $9 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    По его данным, власти Саудовской Аравии запросили у США возможность приобрести 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. Сделка одобрена Госдепартаментом, соответствующее уведомление передано Конгрессу США.

    В заявлении отмечается, что продажа ракет Саудовской Аравии отвечает целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. Согласно изложенной в документе позиции, продажа вооружений Эр-Рияду "не изменит баланс сил в регионе". В Пентагоне полагают, что сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" американских ВС.

    Ранее Госдеп одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам.

    Саудовская Аравия США Госдепартамент США военные поставки
    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 9 milyard dollarlıq "Patriot" raketlərinin satışını təsdiqləyib
