Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на сумму $9 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его данным, власти Саудовской Аравии запросили у США возможность приобрести 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. Сделка одобрена Госдепартаментом, соответствующее уведомление передано Конгрессу США.

В заявлении отмечается, что продажа ракет Саудовской Аравии отвечает целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. Согласно изложенной в документе позиции, продажа вооружений Эр-Рияду "не изменит баланс сил в регионе". В Пентагоне полагают, что сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" американских ВС.

Ранее Госдеп одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам.