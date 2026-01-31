İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 9 milyard dollarlıq "Patriot" raketlərinin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 07:55
    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 9 milyard dollarlıq Patriot raketlərinin satışını təsdiqləyib

    ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 9 milyard dollar dəyərində "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlərin mümkün satışını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun hökumətlərarası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silah tədarükünə cavabdeh olan Təhlükəsizlik Sahəsində Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti ABŞ-dən 730 ədəd "PAC-3 MSE" idarəolunan zenit raketi və müvafiq avadanlıqların alınması imkanını sorğu edib. Sövdələşmə Dövlət Departamenti tərəfindən bəyənilib və müvafiq bildiriş ABŞ Konqresinə təqdim olunub.

    Bəyanatda qeyd olunur ki, raketlərin Səudiyyə Ərəbistanına satışı ABŞ-nin xarici siyasət və milli təhlükəsizlik sahəsindəki məqsədlərinə cavab verir. Sənəddə ifadə olunan mövqeyə görə, Ər-Riyada silah satışı regiondakı qüvvələr balansını dəyişməyəcək. Pentaqon hesab edir ki, bu sövdələşmə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığına mənfi təsir göstərməyəcək.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl Dövlət Departamenti üç müqavilə üzrə İsrailə 6,52 milyard dollar dəyərində potensial hərbi tədarükü təsdiqləmişdi.

    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanı
    Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд
    US approves potential $9B sale of Patriot missiles to Saudi Arabia

    Son xəbərlər

    09:49
    Foto

    WUF13-lə bağlı dünya parlamentlərinə çağırış edilib

    İnfrastruktur
    09:34

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)

    Maliyyə
    09:34

    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

    Maliyyə
    09:21

    Premyer Liqa: Bu gün lider "Sabah" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:20

    Bu gün dumana görə bəzi avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    09:01

    Əraqçi Ərdoğanla görüşü barədə: İran sülhün bərqərar olması ilə bağlı səylərinə görə Türkiyəyə minnətdardır

    Region
    08:47

    Rusiyanın Altay diyarında yanğın baş verib, ikisi uşaq olmaqla, dörd nəfər ölüb

    Region
    08:26

    NYT: ABŞ-də immiqrasiya agentlərinin ordersiz saxlama səlahiyyətləri genişləndirilib

    Digər ölkələr
    07:55

    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 9 milyard dollarlıq "Patriot" raketlərinin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti