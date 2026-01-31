Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

    Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

    Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов по финансированию работы федерального правительства до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября.

    Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел 30 января телеканал C-SPAN.

    В поддержку пакета документов высказался 71 член верхней палаты Конгресса, против - 29. Ранее законодатели договорились о продвижении пакета мер по финансированию правительства при условии, что из него будет исключен законопроект о выделении средств на работу Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

    Несмотря на одобрение финансирования, в США в полночь 31 января (09:00 по бакинскому времени) наступит частичная приостановка работы федерального правительства. Это связано с тем, что одобренный Сенатом пакет законопроектов должна будет также одобрить Палата представителей Конгресса, которая приступит к работе лишь в понедельник. После одобрения в нижней палате пакет документов будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsini təsdiqləyib
