Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов по финансированию работы федерального правительства до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября.

Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел 30 января телеканал C-SPAN.

В поддержку пакета документов высказался 71 член верхней палаты Конгресса, против - 29. Ранее законодатели договорились о продвижении пакета мер по финансированию правительства при условии, что из него будет исключен законопроект о выделении средств на работу Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Несмотря на одобрение финансирования, в США в полночь 31 января (09:00 по бакинскому времени) наступит частичная приостановка работы федерального правительства. Это связано с тем, что одобренный Сенатом пакет законопроектов должна будет также одобрить Палата представителей Конгресса, которая приступит к работе лишь в понедельник. После одобрения в нижней палате пакет документов будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.