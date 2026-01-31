В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края РФ, погибли двое взрослых и двое детей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.

По факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.