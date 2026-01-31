Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 08:36
    В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

    Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края РФ, погибли двое взрослых и двое детей.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

    "Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

    Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.

    По факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Rusiyanın Altay diyarında yanğın baş verib, ikisi uşaq olmaqla, dörd nəfər ölüb
