    Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

    Наука и образование
    • 31 января, 2026
    • 07:16
    Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

    Специалисты Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину, которая, как ожидается, будет эффективна в борьбе с вирусом Нипах.

    Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, первая стадия испытаний на людях начнется в апреле.

    Вакцина, указывает издание, создана на базе вируса кори. При введении в организм человека она должна способствовать выработке белков, аналогичных белкам вируса Нипах, что укрепит иммунную систему и может защитить развитие инфекции в случае заражения.

    Ученые Токийского университета уже подтвердили эффективность и безопасность вакцины в ходе испытаний на хомяках и других животных. Первая стадия испытаний на людях начнется в апреле в Бельгии. В случае успешного завершения последующие стадии испытаний безопасности и эффективности вакцины у взрослых и детей пройдут в Бангладеш во второй половине 2027 года.

    Финансирование разработки вакцины и ее испытаний обеспечивает японский государственный центр передовых исследований и разработок SCARDA, который в Японии координирует разработку вакцин.

