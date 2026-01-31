Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Специалисты Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину, которая, как ожидается, будет эффективна в борьбе с вирусом Нипах.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, первая стадия испытаний на людях начнется в апреле.

Вакцина, указывает издание, создана на базе вируса кори. При введении в организм человека она должна способствовать выработке белков, аналогичных белкам вируса Нипах, что укрепит иммунную систему и может защитить развитие инфекции в случае заражения.

Ученые Токийского университета уже подтвердили эффективность и безопасность вакцины в ходе испытаний на хомяках и других животных. Первая стадия испытаний на людях начнется в апреле в Бельгии. В случае успешного завершения последующие стадии испытаний безопасности и эффективности вакцины у взрослых и детей пройдут в Бангладеш во второй половине 2027 года.

Финансирование разработки вакцины и ее испытаний обеспечивает японский государственный центр передовых исследований и разработок SCARDA, который в Японии координирует разработку вакцин.