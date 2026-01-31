Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Индия и Венесуэла намерены перезапустить отношения в 2026 году

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 04:50
    Индия и Венесуэла намерены перезапустить отношения в 2026 году

    Индия и Венесуэла договорились перезапустить отношения в 2026 году.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    "Достигнута договоренность по общему плану действий для перезапуска отношений в 2026 году", - написала она.

    Родригес отметила, что в ходе "братской" беседы стороны "достигли глубокого человеческого и духовного взаимопонимания", договорившись углубить и расширить двустороннее партнерство во всех областях

    В частности, было рассмотрено стратегическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, науки и технологии, горнодобывающей и фармацевтической промышленности, автомобилестроения и туризма.

    "Премьер-министр Моди подтвердил готовность сопровождать венесуэльский народ в защите его мира, суверенитета и независимости", - отметила Родригес.

