NYT: В США расширили полномочия миграционных агентов по задержанию без ордера

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) расширила полномочия своих агентов по задержанию людей в отсутствие ордера на арест.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT), в распоряжении которой оказался внутренний документ ведомства.

Издание указывает, что нововведение расширяет полномочия федеральных агентов - вместо точечных задержаний, при которых агенты получали ордер на арест конкретного человека, сотрудники ICE смогут при проведении рейдов сразу проводить задержания, если у них возникнет подозрение, что человек находится в стране нелегально и может скрыться, пока на его арест будет готовиться ордер.

Ранее такие действия были возможны, если агент иммиграционной службы полагал, что подозреваемый в нарушении миграционного законодательства в будущем может уклониться от разбирательств, например не явиться на слушания по его делу, пишет NYT. Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс счел такой подход "необоснованным" и "неверным", отмечает газета. Теперь ордер не потребуется, если сотрудник ICE решит, что на момент его выдачи человека "не удастся найти на том же месте, где его обнаружили, или на другом конкретном месте".

По мнению опрошенных NYT экспертов, такая трактовка сделает выдачу ордера, по сути, бессмысленной и позволит федеральным агентам задерживать практически любого, кого они захотят.