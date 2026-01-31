İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 08:26
    NYT: ABŞ-də immiqrasiya agentlərinin ordersiz saxlama səlahiyyətləri genişləndirilib

    ABŞ-nin İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidməti öz agentlərinin order olmadan insanları həbs etmək səlahiyyətlərini genişləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə daxili sənədləri əldə etmiş "The New York Times" (NYT) qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, bu yenilik federal agentlərin səlahiyyətlərini artırır. Belə ki, əvvəllər agentlər konkret bir şəxsin həbsi üçün order alaraq hədəfli saxlamalar həyata keçirirdilər. İndi isə xidmət əməkdaşları reydlər zamanı bir şəxsin ölkədə qanunsuz olması və həbs orderi hazırlanan müddətdə qaça biləcəyi barədə şübhələri yaranarsa, onu dərhal saxlaya biləcəklər.

    NYT yazıb ki, əvvəllər bu cür hərəkətlər yalnız immiqrasiya xidməti agenti şübhəlinin gələcəkdə mühakimə olunmaqdan yayına biləcəyini (məsələn, dinləmələrə gəlməyəcəyini) güman etdikdə mümkün idi. Qəzet qeyd edib ki, xidmətin direktoru vəzifəsini icra edən Todd Leyons belə yanaşmanı "əsassız" və "yanlış" hesab edib. İndi isə, əgər ICE əməkdaşı orderin verildiyi an şəxsin "aşkarlandığı yerdə və ya digər konkret yerdə tapılmayacağına" qərar verərsə, order tələb olunmayacaq.

    NYT-nin rəyini soruşduğu ekspertlərin fikrincə, bu cür təfsir həbs orderinin verilməsini faktiki olaraq mənasız edəcək və federal agentlərə,demək olar, istədikləri hər kəsi saxlamağa imkan verəcək.

    ABŞ İmmiqrasiya order
