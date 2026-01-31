Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмы

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 05:39
    В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмы

    Восемь человек совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox 8.

    Согласно информации, все они были осуждены за тяжкие преступления. Троих заключенных удалось задержать и поместить под стражу, еще пять человек в возрасте от 19 до 25 человек находятся на свободе.

    Генпрокурор штата Лиз Меррилл заявила, что пристально следит за ситуацией и находится на связи с местным шерифом.

    Luiziana ştatında səkkiz məhbus həbsxanadan qaçıb
