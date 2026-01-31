В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны
- 31 января, 2026
- 05:39
Восемь человек совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox 8.
Согласно информации, все они были осуждены за тяжкие преступления. Троих заключенных удалось задержать и поместить под стражу, еще пять человек в возрасте от 19 до 25 человек находятся на свободе.
Генпрокурор штата Лиз Меррилл заявила, что пристально следит за ситуацией и находится на связи с местным шерифом.
