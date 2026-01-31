Luiziana ştatında səkkiz məhbus həbsxanadan qaçıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 31 yanvar, 2026
    • 05:43
    ABŞ-nin Luiziana ştatındakı həbsxanadan səkkiz nəfər qaçıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox 8" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, onların hamısı ağır cinayətlərə görə məhkum olunublar. Məhbuslardan üçünü saxlamaq və nəzarət altına almaq mümkün olub, yaşları 19 ilə 25 arasında dəyişən daha beş nəfər isə hələ də azadlıqdadır.

    Ştatın Baş prokuroru Liz Merril vəziyyəti diqqətlə izlədiyini və yerli şeriflə əlaqə saxladığını bildirib.

    В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмы

