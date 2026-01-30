İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 19:45
    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Süleyman Surxay oğlu Mikayılov Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, S.Mikayılov həmin vəzifəyə 2010-cu il martın 4-də təyin olunmuşdu.

    İlham Əliyev sərəncam İcra başçısı
    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района
    President dismisses head of Garadagh district executive authority

