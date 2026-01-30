Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib
Daxili siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 19:45
Süleyman Surxay oğlu Mikayılov Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, S.Mikayılov həmin vəzifəyə 2010-cu il martın 4-də təyin olunmuşdu.
Son xəbərlər
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35
Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildiribDigər
19:27
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıbKomanda
19:26
Foto
Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edibXarici siyasət
19:20
Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verirİnfrastruktur
19:06
Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"Futbol
19:01