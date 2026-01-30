Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Гарадагского района Баку Сулеймана Микаилова.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, Сулейман Сурхай оглу Микаилов занимал пост главы ИВ Гарадагского района столицы с 2010 года. До этого назначения он возглавлял исполнительную власть Лянкяранского района.