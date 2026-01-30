Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    • 30 января, 2026
    • 19:48
    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Гарадагского района Баку Сулеймана Микаилова.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Напомним, Сулейман Сурхай оглу Микаилов занимал пост главы ИВ Гарадагского района столицы с 2010 года. До этого назначения он возглавлял исполнительную власть Лянкяранского района.

    Лента новостей