    Komanda
    • 30 yanvar, 2026
    • 19:27
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Abşeron UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun növbəti oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, UNEC-lə qarşılaşan "Abşeron" 3:0 (26:24, 25:21, 26:24) hesablı qələbəyə sevinib.

    Matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunub.

    Qeyd edək ki, XI tura sabah yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası UNEC

