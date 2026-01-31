İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    "Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib

    Hadisə
    • 31 yanvar, 2026
    • 00:19
    Mançester Sitinin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib

    İngiltərənin "Mançester Siti" futbol klubunun portuqaliyalı müdafiəçisi Ruben Diaşın evi Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin "Qalatasaray"a qarşı oyun zamanı qarət edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" məlumat yayıb.

    Mənbənin məlumatına görə, qarət zamanı evdə heç kim olmayıb, cinayətkarlar bir neçə əşyanı oğurlayıblar. Polislərin artıq araşdırmaya başladığı, klubun isə futbolçuya bütün lazımi yardımı göstərməyə hazır olduğu qeyd olunub.

    Ruben Diaş 28 yaşındadır, o, 2020-ci ilin payızından "Mançester Siti"də çıxış edir. Müdafiəçi komanda ilə 247 matçda iştirak edib, 6 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə verib. Müdafiəçi klubla birlikdə İngiltərə çempionatında dörd dəfə qalib gəlib, həmçinin bir dəfə ölkə kubokunu və Superkubokunu, Çempionlar Liqasını, UEFA Superkubokunu və dünya klub çempionatını qazanıb.

    Xatırladaq ki, "Qalatasaray"a qarşı oyun yanvarın 28-də keçirilib və "Mançester Siti"nin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Diaş yanvarın əvvəlində aldığı zədə səbəbindən oyunu buraxıb.

    Ruben Diaş Mançester Siti qarət
    Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Son xəbərlər

    01:24

    KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    00:45
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudur

    Daxili siyasət
    00:19

    "Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib

    Hadisə
    00:01

    Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

    Daxili siyasət
    23:56

    Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edir

    Digər ölkələr
    23:52
    Foto

    Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    23:52
    Foto

    Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    23:41

    "Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edib

    İncəsənət
    23:35

    BMT-Habitat rəsmisi: Azərbaycanda keçiriləcək WUF13 region üçün əhəmiyyətli ekoloji təsirlər yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti