İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 6,52 milyard dollarlıq hərbi tədarükü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 04:41
    ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 6,52 milyard dollarlıq hərbi tədarükü təsdiqləyib

    ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 6,52 milyard dollar məbləğində potensial hərbi tədarükü üç müqavilə çərçivəsində təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun hökumətlərarası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silah tədarükünə cavabdeh olan Təhlükəsizlik Sahəsində Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.

    Müqavilələrdən biri 1,98 milyard dollar dəyərində "JLTV" yüngül taktik maşınların və onlara aid avadanlıqların satışını nəzərdə tutur. İkinci müqavilə 3,8 milyard dollar dəyərində "AH-64E Apache" helikopterlərinin satışını ehtiva edir. Üçüncü hərbi müqavilə isə 740 milyon dollar məbləğində bağlanıb.

    Birinci sövdələşmə üzrə əsas podratçı "AM General LLC", "Apache" helikopterlərinin tədarükü üzrə podratçılar isə "Boeing" və "Lockheed Martin" şirkətləridir.

    2025-ci ilin martında ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bəyan edib ki, Donald Trampın yanvarın 20-də prezident vəzifəsinin icrasına başlamasından bəri onun administrasiyası İsrailə təxminən 12 milyard dollar dəyərində hərbi texnika tədarükünü təsdiqləyib.

    Rubio həmçinin vəd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İsrailin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Amerikanın uzunmüddətli öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün bütün mövcud vasitələrdən istifadəyə davam edəcək. Elə həmin vaxt o, ABŞ-nin İsrailə təxminən 4 milyard dollar dəyərində hərbi yardımın çatdırılmasını sürətləndirəcəyinə dair sənədi imzalayıb.

    ABŞ İsrail Hərbi yardım
    Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд

    Son xəbərlər

    05:43

    Luiziana ştatında səkkiz məhbus həbsxanadan qaçıb

    Digər ölkələr
    05:07

    Hindistan və Venesuela 2026-cı ildə münasibətləri yenidən qurmağı hədəfləyir

    Digər ölkələr
    04:41

    ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 6,52 milyard dollarlıq hərbi tədarükü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:10

    Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib

    Region
    03:49

    Kişilərdə ürək xəstəlikləri riski 35 yaşdan etibarən artmağa başlayır

    Sağlamlıq
    03:06

    Tramp bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:43

    Konqoda mədənin çökməsi nəticəsində 200-dən çox insan həlak olub

    Digər ölkələr
    02:34

    NYT: İranın tamamlanmamış iki nüvə obyektində hərəkətlilik qeydə alınıb

    Region
    02:13

    Braziliyada bir uşaq köpəkbalığı hücumu nəticəsində ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti