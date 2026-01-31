Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Один из контрактов предусматривают продажу легковых тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму $1,98 млрд. Второй контракт подразумевает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму $3,8 млрд. Третий военный контракт был заключен на сумму $740 млн.

Главным подрядчиком по первой сделке является AM General LLC, а Boeing и Lockheed Martin выступают подрядчиками по поставке вертолетов Apache.

В марте 2025 года Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января его администрация одобрила поставки военной техники Израилю на сумму около $12 млрд.

Рубио также пообещал, что Соединенные Штаты "продолжат использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля". Тогда же он подписал документ, согласно которому США ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд.