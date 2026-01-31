Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рубена Диаша был ограблен во время домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации источника, в момент ограбления дома никого не было, а злоумышленники украли несколько вещей. Отмечается, что полиция уже начала расследование, а клуб готов оказать футболисту всю необходимую помощь.

Диашу 28 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с осени 2020 года. В составе команды защитник провел 247 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник четыре раза победил в чемпионате Англии, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Встреча прошла 28 января и завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Диаш пропустил игру из-за повреждения, которое получил в начале января.