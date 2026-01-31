Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Происшествия
    • 31 января, 2026
    • 00:48
    Дом футболиста Ман Сити Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Дом португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рубена Диаша был ограблен во время домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Telegraph.

    По информации источника, в момент ограбления дома никого не было, а злоумышленники украли несколько вещей. Отмечается, что полиция уже начала расследование, а клуб готов оказать футболисту всю необходимую помощь.

    Диашу 28 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с осени 2020 года. В составе команды защитник провел 247 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник четыре раза победил в чемпионате Англии, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Встреча прошла 28 января и завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Диаш пропустил игру из-за повреждения, которое получил в начале января.

    ограбление
    "Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    01:56

    В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулы

    Другие страны
    01:19

    СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

    Другие страны
    00:48

    Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Происшествия
    00:33
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с "Азербайджанской комнатой" в Женевском офисе ООН

    Внешняя политика
    00:24

    UN-Habitat: WUF13 в Азербайджане окажет существенное влияние на окружающую среду региона

    Внешняя политика
    00:01

    Исполняется 142 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде

    Внутренняя политика
    23:55

    С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с генеральным директором Женевского офиса ООН

    Внешняя политика
    23:04

    Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей