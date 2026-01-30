В Азербайджане арестован предприниматель по делу о попытке подброса наркотиков

В Азербайджане задержан предприниматель, подозреваемый в попытке подбросить наркотические средства в автомобиль своих оппонентов с целью их последующего ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру, в ходе расследования, проведенного Следственным управлением Генпрокуратуры, было установлено, что директор ООО "Azəri Kooperasiya", предприниматель из Шеки Техран Лятифов, находившийся в конфликте с местной жительницей Севиль Селимовой и ее сыном Васифом Селимовым, решил сфабриковать против них доказательства.

По данным следствия, Лятифов с целью их незаконного привлечения к уголовной ответственности направил своих знакомых - Ильхама Вахаблы, Ниджата Гулиева и Гачая Мамедова - в Баку. Там они приобрели у жителя поселка Шувелан Эмира Мустафаева крупную партию марихуаны. Наркотическое средство планировалось доставить в Шеки и подбросить в автомобиль Васифа Селимова.

Однако противоположная сторона своевременно обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий и расследования действия подозреваемых были полностью изобличены.

Т.Лятифов и другие фигуранты дела были задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере), а также 296.2 (обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения).

По представлению Следственного управления Генпрокуратуры решением Бинагадинского районного суда в отношении Техрана Лятифова и других обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.