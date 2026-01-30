Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на треть

Казахстан с начала маркетингового года 2025/26 (сентябрь–декабрь) экспортировал более 4,1 млн тонн пшеницы, что почти в 1.5 раза превышает показатель аналогичного периода предыдущего сезона.

Как передает Казахстанское бюро Report, об этом сообщил руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

По его словам, декабрь стал рекордным месяцем за всю историю зернового экспорта страны: за рубеж было поставлено 1 млн 778 тыс. тонн пшеницы, что в 2,1 раза больше показателя ноября. При этом на фоне общего роста экспорта поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на 34%, до 126,9 тыс. тонн.

Снижение также зафиксировано по направлениям Туркменистана, Таджикистана, стран Балтии и Европы.

В то же время экспорт значительно вырос в государства Центральной Азии. В частности, поставки в Узбекистан увеличились на 76%, а в декабре достигли абсолютного рекорда - 1 млн 372 тыс. тонн. Рост также зафиксирован по Кыргызстану и Афганистану.