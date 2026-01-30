Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Трамп и члены его семьи подали иск на $10 млрд против налогового управления и Минфина США

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 11:14
    Трамп и члены его семьи подали иск на $10 млрд против налогового управления и Минфина США

    Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали в суд на Налоговую службу и Министерство финансов Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Они потребовали компенсации $10 млрд за раскрытие в СМИ их налоговых деклараций за 2019 и 2020 годы.

    В иске, который предъявлен в федеральном суде Майами, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, организация Trump Organization и сам президент заявили, что агентства "не предприняли обязательных мер предосторожности", чтобы предотвратить утечку налоговых деклараций в "левые СМИ", включая New York Times и ProPublica.

    Ответчики, как указано в иске, "нанесли репутационный и финансовый ущерб истцам, поставили их в неловкое положение в обществе, несправедливо запятнали их деловую репутацию, представили их в ложном свете и негативно повлияли на общественное положение президента Трампа и других истцов".

    Декларации, о которых идет речь, передал в СМИ бывший сотрудник Налогового управления Чарльз Литтлджон. В 2018 году он взломал системы службы и обнародовал налоговые декларации наиболее состоятельных американцев, размещенные там за последние 15 лет. В 2024 году суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

    Дональд Трамп США Министерство финансов налоговая декларация иск
    Tramp və ailəsi Vergi və Maliyyə Nazirliyinə qarşı 10 mlrd. dollar məbləğində iddia qaldırıb
    Trump sues IRS for $10B over leaked tax returns
