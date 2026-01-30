Азербайджан в 2025 году увеличил доходы от экспорта томатов почти на 10%

Азербайджан в 2025 году экспортировал томаты на сумму $192,5 млн, что на 9,75% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В декабре Азербайджан экспортировал томаты на сумму $17,1 млн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.