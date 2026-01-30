İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:50
    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan 192,5 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 9,75 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda isə Azərbaycan 17,1 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 14,5 % azdır.

    Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    tomat ixracı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    Азербайджан в 2025 году увеличил доходы от экспорта томатов почти на 10%

    Son xəbərlər

    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    19:20

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    19:06

    Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"

    Futbol
    19:01

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti