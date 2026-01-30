Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb
2025-ci ildə Azərbaycan 192,5 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 9,75 % çoxdur.
Təkcə dekabrda isə Azərbaycan 17,1 milyon ABŞ dolları dəyərində tomat ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 14,5 % azdır.
Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
