Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    ИКТ
    • 30 января, 2026
    • 10:58
    Азеркосмос в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    Космическое агентство Азербайджана "Азеркосмос" в 2025 году экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $18 млн, что на 2,2% ниже, чем в 2024 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта", подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

    Отмечается, что в прошлом году услуги "Азеркосмос" импортировали около 100 компаний из 43 стран. Ключевыми направлениями экспорта стали Великобритания - $4,6 млн, Люксембург - $3,5 млн, Швеция - $1,3 млн, Турция - $861 тыс., Нигерия - $824 тыс.

    В отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в общей выручке агентства составила 66%.

    При этом только в декабре 2025 года агентство экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 35 стран на сумму $1,7 млн, что на 6,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

    "Азеркосмос" Космическое агентство экспорт услуги
    "Azərkosmos" ötən il 18 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:03

    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

    Финансы
    10:58

    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    ИКТ
    10:57

    Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на треть

    АПК
    10:49

    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Финансы
    10:45

    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Другие страны
    10:34

    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    Здоровье
    10:30

    Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

    Внешняя политика
    10:24
    Фото
    Видео

    МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"

    Происшествия
    10:08

    Цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    Лента новостей