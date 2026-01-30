"Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

Космическое агентство Азербайджана "Азеркосмос" в 2025 году экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $18 млн, что на 2,2% ниже, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта", подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

Отмечается, что в прошлом году услуги "Азеркосмос" импортировали около 100 компаний из 43 стран. Ключевыми направлениями экспорта стали Великобритания - $4,6 млн, Люксембург - $3,5 млн, Швеция - $1,3 млн, Турция - $861 тыс., Нигерия - $824 тыс.

В отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в общей выручке агентства составила 66%.

При этом только в декабре 2025 года агентство экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 35 стран на сумму $1,7 млн, что на 6,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее.