Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2026)
Финансы
- 17 октября, 2026
- 09:27
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
109,86
|
3,94
|
49,01
|
WTI (долл/барр)
|
101,41
|
3,44
|
43,99
|
Золото (долл/унция)
|
4 181,10
|
- 11,00
|
-160,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 002,41
|
- 175,28
|
3 939,12
|
S&P 500
|
7 659,44
|
- 84,62
|
813,94
|
Nasdaq
|
26 140,03
|
- 572,99
|
2 898,04
|
Nikkei
|
65 324,29
|
898,34
|
14 984,81
|
Dax
|
25 622,61
|
239,99
|
1 132,20
|
FTSE 100
|
10 881,90
|
41,55
|
950,52
|
CAC 40 INDEX
|
7 956,70
|
22,00
|
- 192,80
|
Shanghai Composite
|
3 716,28
|
8,81
|
- 252,56
|
Bist 100
|
11 721,72
|
- 348,45
|
460,20
|
RTS
|
915,88
|
16,35
|
- 198,25
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1239
|
0,0000
|
- 0,0506
|
USD/GBP
|
1,3327
|
0,0100
|
- 0,0146
|
JPY/USD
|
158,0200
|
0,0200
|
1,5700
|
RUB/USD
|
83,4911
|
- 0,3000
|
4,7411
|
TRY/USD
|
49,5234
|
0,0500
|
6,5672
|
CNY/USD
|
6,6865
|
0,0000
|
- 0,3025
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