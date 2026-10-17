Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
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    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2026)

    Финансы
    • 17 октября, 2026
    • 09:27
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    109,86

    3,94

    49,01

    WTI (долл/барр)

    101,41

    3,44

    43,99

    Золото (долл/унция)

    4 181,10

    - 11,00

    -160,00

    Индексы

    Dow-Jones

    52 002,41

    - 175,28

    3 939,12

    S&P 500

    7 659,44

    - 84,62

    813,94

    Nasdaq

    26 140,03

    - 572,99

    2 898,04

    Nikkei

    65 324,29

    898,34

    14 984,81

    Dax

    25 622,61

    239,99

    1 132,20

    FTSE 100

    10 881,90

    41,55

    950,52

    CAC 40 INDEX

    7 956,70

    22,00

    - 192,80

    Shanghai Composite

    3 716,28

    8,81

    - 252,56

    Bist 100

    11 721,72

    - 348,45

    460,20

    RTS

    915,88

    16,35

    - 198,25

    Валюта

    USD/EUR

    1,1239

    0,0000

    - 0,0506

    USD/GBP

    1,3327

    0,0100

    - 0,0146

    JPY/USD

    158,0200

    0,0200

    1,5700

    RUB/USD

    83,4911

    - 0,3000

    4,7411

    TRY/USD

    49,5234

    0,0500

    6,5672

    CNY/USD

    6,6865

    0,0000

    - 0,3025
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2026)
    44 - Tezliklə
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