İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    "Azərkosmos" ötən il 18 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib

    İKT
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:46
    Azərkosmos ötən il 18 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib

    2025-ci ildə Kosmik Agentlik ("Azərkosmos") 18,1 milyon ABŞ dolları dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,2 % azdır.

    Ötən il peyk telekommunikasiya xidmətlərini 43 ölkədən təxminən 100 şirkət idxal edib. Əsas ixrac istiqamətləri Böyük Britaniya (4,6 milyon ABŞ dolları), Lüksemburq (3,5 milyon ABŞ dolları), İsveç (1,3 milyon ABŞ dolları), Türkiyə (861 min ABŞ dolları) və Nigeriya (824 min ABŞ dolları) olub.

    Hesabat dövründə "Azərkosmos"un ixrac gəlirlərinin onun ümumi gəlirlərindəki payı 66 % olub.

    Təkcə dekabrda isə "Azərkosmos" 35 ölkəyə 1,7 milyon ABŞ dollar dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,3% çoxdur.

    Azərkosmos ixrac gəlirləri İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti