Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Саудовская коалиция уничтожила две ракетные установки хуситов в Йемене

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 09:16
    Саудовская коалиция уничтожила две ракетные установки хуситов в Йемене

    Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сообщила об уничтожении двух пусковых установок баллистических ракет йеменских хуситов в провинции Саада на севере Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа.

    Сообщается, что удар по позициям хуситов был нанесен минувшей ночью. В это же время в Саудовской Аравии были объявлены воздушные тревоги в городах Хамис-Мушайт и Абха.

    В ближневосточных медиа также отмечается, что, по данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Иран оказывает хуситам разведывательную и военную поддержку в их противостоянии силам международно признанного правительства Йемена и Саудовской Аравии.

    В частности, как сообщает WSJ со ссылкой на источники, ознакомленные с разведывательной информацией Саудовской Аравии и официального Йемена, Тегеран помогает хуситам координировать ракетные удары и атаки беспилотников, предоставляет разведывательные данные, а также содействует подготовке боевиков и оказывает тактическую поддержку.

    Гражданская война в Йемене Движение Ансар Аллах (хуситы) Эскалация на Ближнем Востоке
    Səudiyyə koalisiyası Yəməndə husilərin iki raket qurğusunu məhv edib
    Saudi-led coalition says it destroyed 2 Houthi missile launch platforms in Yemen
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    11:24
    В Азербайджане увеличилось производство автобусов
    Бизнес
    11:12
    Видео
    Участник боев за Шушу: Письмо школьницы со словами "Мы верим, что вы победите" стало для нас дополнительной мотивацией - Интервью
    Армия
    11:11
    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%
    Инфраструктура
    11:09
    Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%
    Инфраструктура
    10:59
    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо
    Индивидуальные
    10:54
    У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер
    Другие страны
    10:39
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана
    Другие страны
    10:32
    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов
    Инфраструктура
    10:19
    Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии
    Другие страны
    Лента новостей