Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 35%

Азербайджан в 2025 году экспортировал карбамид на сумму $170,8 млн, что на 35% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В декабре 2025 года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму $7 млн, что на 47,8% меньше, чем годом ранее.

Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.