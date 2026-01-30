Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 35%

    Энергетика
    • 30 января, 2026
    • 11:18
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 35%

    Азербайджан в 2025 году экспортировал карбамид на сумму $170,8 млн, что на 35% больше, чем в 2024 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    В декабре 2025 года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму $7 млн, что на 47,8% меньше, чем годом ранее.

    Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.

    экспорт карбамида доходы Азербайджан
    Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 35 % artırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:28

    Зеленский: Украина готова к деэскалации с РФ

    Другие страны
    12:25
    Фото

    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане

    Внешняя политика
    12:23

    Зеленский пригласил Путина в Киев

    В регионе
    12:22
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии

    Внешняя политика
    12:16
    Фото

    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане

    Внешняя политика
    12:16
    Фото

    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане

    Внешняя политика
    12:13

    Азербайджан за 11 месяцев 2025 года импортировал около 130 тыс. тонн бензина Premium Euro-95

    Энергетика
    12:12

    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает страховщика

    Финансы
    12:09

    Три новых извержения вулкана Семеру произошло в Индонезии

    Другие страны
    Лента новостей