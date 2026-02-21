В Азербайджане за прошлый месяц автотранспортом перевезено около 150 млн пассажиров

В январе этого года в Азербайджане автомобильным транспортом перевезено 10 млн 794,7 тыс. тонн грузов и 149 млн 36,1 тыс. пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это соответственно на 572,4 тыс. тонн, или 5,6 %, и на 10 млн 876,3 тыс. пассажиров, или 7,9 %, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период услугами автобусов воспользовались 142 млн 860,1 тыс. пассажиров, что на 10 млн 582,2 тыс. человек, или 8 %, больше в годовом выражении.

В январе число пассажиров, воспользовавшихся услугами легковых такси, увеличилось на 294,1 тыс. человек, или на 5 %, и составило 6 млн 176 тыс.

При этом 95,9 % пассажиров пользовались автобусами, 4,1 % - услугами легковых такси.

Отметим, что в первый месяц 2026 года общий объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами транспортного сектора, составил 18,3 млн тонн. Из них 59 % были доставлены автомобильным транспортом.