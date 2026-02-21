Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и премьер-министр - министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Ирана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе разговора состоялся обмен мнениями о региональных и международных событиях. Арагчи также проинформировал катарского коллегу о последних результатах непрямых переговоров Ирана и США.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения консультаций, направленных на содействие и продвижение дипломатического процесса.