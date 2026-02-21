Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

    В регионе
    • 21 февраля, 2026
    • 20:06
    Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и премьер-министр - министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Ирана в соцсети Х.

    Согласно информации, в ходе разговора состоялся обмен мнениями о региональных и международных событиях. Арагчи также проинформировал катарского коллегу о последних результатах непрямых переговоров Ирана и США.

    Обе стороны подчеркнули важность продолжения консультаций, направленных на содействие и продвижение дипломатического процесса.

    МИД Ирана Аббас Арагчи премьер-министр Катар ядерные переговоры США
    Əraqçi Qətərin Baş nazirini İran-ABŞ danışıqları barədə məlumatlandırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:23

    Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

    Другие страны
    20:19

    Трамп повысил пошлины на импорт до 15%

    Другие страны
    20:10

    В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатов

    Милли Меджлис
    20:06

    Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

    В регионе
    19:54

    ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территориях

    Другие страны
    19:37
    Фото

    На главной площади Амстердама прошла акция "Справедливость для Ходжалы"

    Внешняя политика
    19:22

    В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП

    В регионе
    19:13

    Глава МИД: Венесуэла призывает к взаимовыгодным отношения с США

    Другие страны
    18:55
    Фото

    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    Лента новостей