Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США
В регионе
- 21 февраля, 2026
- 20:06
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и премьер-министр - министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Ирана в соцсети Х.
Согласно информации, в ходе разговора состоялся обмен мнениями о региональных и международных событиях. Арагчи также проинформировал катарского коллегу о последних результатах непрямых переговоров Ирана и США.
Обе стороны подчеркнули важность продолжения консультаций, направленных на содействие и продвижение дипломатического процесса.
Последние новости
20:23
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в рекуДругие страны
20:19
Трамп повысил пошлины на импорт до 15%Другие страны
20:10
В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатовМилли Меджлис
20:06
Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с СШАВ регионе
19:54
ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территорияхДругие страны
19:37
Фото
На главной площади Амстердама прошла акция "Справедливость для Ходжалы"Внешняя политика
19:22
В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТПВ регионе
19:13
Глава МИД: Венесуэла призывает к взаимовыгодным отношения с СШАДругие страны
18:55
Фото