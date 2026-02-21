Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    На главной площади Амстердама прошла акция "Справедливость для Ходжалы"

    Внешняя политика
    • 21 февраля, 2026
    • 19:37
    На главной площади Амстердама прошла акция Справедливость для Ходжалы

    На площади Дам в центре Амстердама состоялась акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида 1992 года.

    Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие прошло в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

    Главной целью мероприятия стало привлечение внимания мировой общественности к страшному и неоправданному кровопролитию среди гражданского населения, совершенному армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В ту трагическую ночь погибли 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка.

    По утверждению участников акции, любое проявление несправедливости, особенно в отношении мирного населения, должно быть наказано. Общество не должно забывать о трагедиях, которыми сопровождаются любые войны, чтобы предотвратить их повторение.

    Проживающий в Нидерландах Джавидан Мамедов рассказал проявившим интерес к акции жителям города о Ходжалинском геноциде. Участники акции развернули флаги Азербайджана, а также установили на площади плакаты с требованиями справедливости для невинных погибших и пострадавших в ту страшную февральскую ночь. Они скандировали лозунги "Справедливость для Ходжалы", "Нет геноциду", "Человечество против геноцида", "Во имя мира".

    Молодые музыканты, скрипач Эмин Садыглы и тарист Джавид Салимов, исполнили музыкальные произведения в память о жертвах Ходжалинской трагедии.

    Акция была организована при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, Координационного совета азербайджанцев стран Бенилюкса по Нидерландам и Европейского объединения азербайджанских женщин Ana Vətən.

