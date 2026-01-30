Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 35 % artırıb
Energetika
- 30 yanvar, 2026
- 10:52
2025-ci ildə Azərbaycan 170,8 milyon ABŞ dolları dəyərində karbamid ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 35 % çoxdur.
Təkcə dekabrda isə Azərbaycan 7 milyon ABŞ dolları dəyərində karbamid ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 47,8 % azdır.
Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
