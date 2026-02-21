Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb
Region
- 21 fevral, 2026
- 21:29
Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qəzza zolağına göndərilmək üçün hazırladığı 21-ci "Xeyirxahlıq Gəmisi" Misirin Əl-Ariş Limanına çatıb.
"Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, gəmidə təxminən 3 min 300 ton zəruri əşyalar, 175 min ərzaq bağlaması, geyim, gigiyena, sığınacaq, su və digər tələbat avadanlıqları var.
Yardım "Fələstinə nəfəs" kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilib.
Əl-Ariş Limanında qarşılanan humanitar yardım Misirin Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə koordinasiyalı formada "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Qəzzaya göndəriləcək.
Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb
