    Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb

    Region
    • 21 fevral, 2026
    • 21:29
    Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb

    Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qəzza zolağına göndərilmək üçün hazırladığı 21-ci "Xeyirxahlıq Gəmisi" Misirin Əl-Ariş Limanına çatıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, gəmidə təxminən 3 min 300 ton zəruri əşyalar, 175 min ərzaq bağlaması, geyim, gigiyena, sığınacaq, su və digər tələbat avadanlıqları var.

    Yardım "Fələstinə nəfəs" kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilib.

    Əl-Ariş Limanında qarşılanan humanitar yardım Misirin Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə koordinasiyalı formada "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Qəzzaya göndəriləcək.

    Türkiyə Qəzza zolağı Misir
    

