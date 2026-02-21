Гуманитарное судно Красного Полумесяца Турции прибыло в Египет для отправки помощи в Газу

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    21-е "Судно доброты", подготовленное Красный Полумесяц Турции для доставки помощи в сектор Газа, прибыло в порт Эль-Ариш в Египет.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на борту находится около 3 тыс. 300 тонн предметов первой необходимости, 175 тыс. продовольственных наборов, а также одежда, средства гигиены, укрытия, вода и другое оборудование.

    Помощь была подготовлена в рамках кампании "Дыхание для Палестины".

    Гуманитарный груз, принятый в порту Эль-Ариш, будет доставлен в Газу через пограничный пункт пропуска Рафах в координации с Красный Полумесяц Египта.

