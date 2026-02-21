Rusiyada yol qəzasında dörd nəfər ölüb, xəsarət alanlar var
Region
- 21 fevral, 2026
- 21:48
Rusiyanın Orenburq vilayətində magistral yolda iki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində dörd nəfər ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə regional prokurorluq məlumat yayıb.
Məlumata görə, R-239 "Kazan - Orenburq - Akbulak" avtomobil yolunun (Qazaxıstan Respublikası ilə sərhəd) 451-ci kilometrliyində "Toyota" ilə "Mazda" toqquşub. Qəza nəticəsində daha iki nəfər xəsarət alıb.
Qeyd edilir ki, prokurorluq dörd nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
