    В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП

    В регионе
    • 21 февраля, 2026
    • 19:22
    В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП

    При столкновении двух автомобилей на трассе в Оренбургской области России погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает региональная прокуратура.

    По данным ведомства, на 451-м километре автодороги Р-239 "Казань - Оренбург - Акбулак (граница с Республикой Казахстан)" столкнулись иномарки Toyota и Mazda. В результате четыре человека скончались на месте, еще двое получили травмы.

    "Абдулинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель четырех человек", - говорится в сообщении.

