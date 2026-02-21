В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП
В регионе
- 21 февраля, 2026
- 19:22
При столкновении двух автомобилей на трассе в Оренбургской области России погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, на 451-м километре автодороги Р-239 "Казань - Оренбург - Акбулак (граница с Республикой Казахстан)" столкнулись иномарки Toyota и Mazda. В результате четыре человека скончались на месте, еще двое получили травмы.
"Абдулинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель четырех человек", - говорится в сообщении.
