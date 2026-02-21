В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП

При столкновении двух автомобилей на трассе в Оренбургской области России погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, на 451-м километре автодороги Р-239 "Казань - Оренбург - Акбулак (граница с Республикой Казахстан)" столкнулись иномарки Toyota и Mazda. В результате четыре человека скончались на месте, еще двое получили травмы.

"Абдулинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель четырех человек", - говорится в сообщении.